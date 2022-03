Preise hart an der Schmerzgrenze: Was tun gegen die Teuerung?

Nicht nur die Preise für Energie steigen, auch das Einkaufen wird teurer. Was die Politik dagegen tun sollte.

5,0 Prozent im Jänner, 5,9 Prozent im Februar - man muss vier Jahrzehnte zurückgehen, um ähnlich hohe Inflationsraten zu finden. Und der Höhepunkt ist womöglich noch nicht erreicht, manche Ökonomen halten auch monatliche Inflationsraten in zweistelliger Höhe für vorstellbar. Es sind Zahlen, bei denen man sich die Augen reibt - nicht nur an der Tankstelle, auch im Supermarkt lässt einen der Blick in den Einkaufswagen und auf den Kassenzettel stutzig werden, ob da vielleicht ein Rechenfehler passiert ...