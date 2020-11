Presserat leitet mehrere Verfahren nach Anschlag in Wien ein

Der Presserat leitet aufgrund der Berichterstattung über den Terroranschlag in Wien gegen mehrere Medien Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse ein. Das entschied der Senat 2 des Kontrollorgans, der in einer Sondersitzung am gestrigen Donnerstag die 1.500 Beschwerden zu dem Thema behandelte, wie es in einer Aussendung am Freitag hieß. Welche Medien betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Kerzen- und Blumenmeer an den Tatorten in Wien