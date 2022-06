Privatuni CEU sucht neuen Standort

Die Übersiedlung der Central European University (CEU) auf das Gelände des Otto-Wagner-Spitals in Wien-Penzing ist endgültig abgeblasen. Das gaben die CEU und die Stadt Wien in einer Aussendung am Montag bekannt. Die derzeit in Wien-Favoriten untergebrachte Privatuni hätte 2025 auf der Baumgartner Höhe eine neue Heimat finden sollen. Nun will man gemeinsam einen neuen Standort suchen.

SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Möglicherweise bleibt die CEU doch länger in Wien-Favoriten