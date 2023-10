Privatuni CEU könnte zum Wiener Hauptbahnhof übersiedeln

Die Central European University (CEU) ist bei der Suche nach einer dauerhaften Bleibe eine Schritt weiter, von zunächst 13 in Frage kommenden Liegenschaften sind mittlerweile nur noch zwei im Rennen. Wunschstandort der Privatuni ist das Projekt Eichenstraße 1 (Wien-Meidlung) unweit des Hauptbahnhofs, wie es auf APA-Anfrage heißt. Sollte die Anpassung des Projekts an die Bedürfnisse der Uni zu teuer sein, gibt es noch ein weiteres in der Muthgasse 25 als "Backup Option".

Beide Projekte verfügten über gute Infrastruktur, seien gut erreichbar und nachhaltig, betont man in der CEU. Der "bevorzugte Standort" sei aber die Eichenstraße 1 - eben unter der Voraussetzung, dass die Notwendigkeiten des Unibetriebs dort auch kosteneffizient umsetzbar sind. Die endgültige Entscheidung soll vom Vorstand der CEU bis Ende des Jahres getroffen werden, der Betrieb im neuen Quartier soll voraussichtlich im Wintersemester 2028/29 oder 2029/30 starten. Bis dahin bleibt die Uni am Übergangsstandort in einem Gebäude in der Wiener Quellenstraße (Wien-Favoriten). Der dortige Mietvertrag ist bis 2025 befristet, eine Verlängerung ist laut CEU "aktuell in Bearbeitung".

Die vom ungarischstämmigen US-Investor George Soros in Budapest gegründete CEU war 2018 nach ihrem Dauerkonflikt mit Ungarns rechtskonservativer Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban von Budapest nach Wien übersiedelt. Ursprünglich sollte sie auf einem Campus am Gelände des Otto-Wagner-Areals in Wien-Penzing unterkommen, der Privatuni waren schließlich allerdings die Kosten für die Adaptierung der denkmalgeschützten Gebäude zu hoch. Im Sommer 2022 wurde der Umzug auf die Baumgartner Höhe endgültig abgeblasen. Seither wird nach einem neuen Standort gesucht.