Sebastian Kurz kämpft um seine Kanzlerschaft. Hat er die SPÖ dabei ausreichend eingebunden? Ein SN-Pro-&-Kontra von Andreas Koller und Alexander Purger.

Alexander Purger - Pro:

In erstaunlich kurzer Zeit hat Kanzler Sebastian Kurz in Abstimmung mit dem Bundespräsidenten eine respektable Übergangsregierung auf die Beine gestellt. Dass er in dieser kurzen Zeit nicht ausführlich mit der Opposition konferiert hat, mag ...