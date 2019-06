Probeverträge für Lehrer: Oberster Gewerkschafter droht mit Klage

In der Debatte um dreimonatige Probeverträge für Junglehrer und -lehrerinnen legte der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger am Donnerstag noch ein Schäuferl nach. Von ihm kommt ein "kategorisches Nein" zu den Plänen des Wiener Bildungsdirektors Heinrich Himmer. "Das ist für uns unnotwendig und inakzeptabel und sicher kein gangbarer Weg."

Sollte Himmer in Wien einen Alleingang wagen und eine solche Klausel in die Verträge hineinschreiben, werde die Gewerkschaft dagegen klagen, kündigte Kimberger an. Er ist der Bundesvorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft in Österreich und Vorsitzender der ARGE Lehrer in der Gewerkschaft Öffentlicher ...