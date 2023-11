Promi-Schaulaufen im U-Ausschuss

Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer dürfte nicht der einzige prominente (Ex-)Politiker sein, der sich einem der beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse stellen muss.

Die bevorstehenden beiden parlamentarischen Untersuchungsausschüsse dürften zu einem Schaulaufen der gegenwärtigen und ehemaligen Polit-Promis werden. Die ÖVP kündigte am Wochenende an, jedenfalls den einstigen SPÖ-Chef und Bundeskanzler Alfred Gusenbauer in den von ihr initiierten U-Ausschuss über "rot-blauen Machtmissbrauch" zu laden. ...