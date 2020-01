Proteste gegen freiheitlichen Akademikerball erwartet

Am Freitagabend findet in der Wiener Hofburg wieder der freiheitliche Akademikerball statt. Auch heuer werden Proteste gegen den Ball erwartet, die "Offensive gegen Rechts" hat zu einer Demonstration aufgerufen. Rund um die Hofburg gilt erneut ein Platzverbot, in der Innenstadt ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. FPÖ-Chef Norbert Hofer wird am Ball erwartet und dort auch eine Rede halten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Auch im Vorjahr gab es Proteste gegen den Ball