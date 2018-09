Protokoll des ersten Tages im Geheimdienst-U-Ausschuss

Am ersten Befragungstag des U-Ausschusses steht die Hausdurchsuchung Ende Februar im Hauptquartier des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und bei mehreren Staatsschützern zu Hause im Fokus. Die Opposition vermutet, dass die Razzia überschießend war und vor allem dazu dienen sollte, dass man im FPÖ-geführten Innenministerium an sensible Daten aus dem Geheimdienst kommt.



Der BVT-Sicherheitsbeamte, der am Tag der Razzia den Eingang bewacht hatte, war die erste Auskunftsperson. Laut ihm sollen sich die Polizeibeamten und die Staatsanwältin, die die Hausdurchsuchung durchgeführt haben, unter falschem Vorwand Zutritt verschafft haben. Die Razzia wurde durchgeführt von der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), deren Kommandant ein FPÖ-Lokalpolitiker ist. Laut dem BVT-Beamten soll dieser bei der Polizeiaktion den Ton angegeben und den Sicherheitsbeamten genötigt haben, die Zutrittskarte auszuhändigen.



"Wir durften nicht mehr kommunizieren und die Sicherheitsanlage nicht mehr bedienen", so der Beamte. Der EGS-Kommandant soll demnach mit Gewalt und Suspendierung gedroht haben. "Normalerweise habe ich von Kollegen nichts zu befürchten", sagt der BVT-Beamte vor dem U-Ausschuss. Interessant ist der Auftritt des EGS-Kommandanten deshalb, weil die offizielle Darstellung bisher war, dass die EGS-Truppe die Staatsanwaltschaft nur unterstützt hatte. Der BVT-Sicherheitsbeamte zeichnete allerdings am Dienstag ein völliges anderes Bild.