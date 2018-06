Prozess: Meischberger beschreibt Zerwürfnis mit Grasser

Am 36. Verhandlungstag im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) hat am Mittwoch der mitangeklagte ehemalige FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger sein Zerwürfnis mit Grasser beschrieben, als die 9,6 Mio. Euro schwere Provision beim Verkauf der staatlichen Buwog an die Öffentlichkeit gelangte. Es sei allerdings zu keinem Bruch gekommen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH (v.l.) Angeklagter Walter Meischberger, Angeklagter Karl Heinz Grasser und Anwalt Norbert Wess.