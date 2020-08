Prozess nach Brandanschlag auf FPÖ-NÖ auf Oktober vertagt

Der Prozess am Landesgericht St. Pölten gegen einen 21-jährigen Afghanen, der am 12. August 2019 gemeinsam mit drei Unbekannten einen Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich verübt haben soll, ist am Donnerstag auf den 6. Oktober vertagt worden. Das Gericht entschied, dass weitere Zeugen befragt werden müssten. Der Angeklagte hatte sich zuvor nicht schuldig bekannt.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Tat war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden