Prozess Thaler gegen Dornauer endet mit Vergleich

Nach einer Klage der ÖVP-EU-Abgeordneten Barbara Thaler gegen Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer auf Widerruf und Unterlassung hat der Zivilprozess am Dienstag am Landesgericht Innsbruck mit einem Vergleich geendet. Dornauer hatte im Juli auf Twitter ein E-Mail veröffentlicht, das angebliche illegale Parteispenden an Thaler zeigt. Er muss nun unter anderem die Behauptungen via Twitter widerrufen.

SN/APA (Archiv/Expa)/EXPA/JOHANN GR Dornauer muss Behauptungen via Twitter widerrufen