Prozess um Brandanschlag auf FPÖ NÖ Landesgeschäftsstelle

Ein 21-Jähriger muss sich am Donnerstag vor einem Schöffengericht in St. Pölten wegen versuchter Brandstiftung verantworten. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, im August 2019 in der Landeshauptstadt mit drei weiteren Personen einen Anschlag mit Wurfbrandsätzen auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich verübt zu haben.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der Brandanschlag wird nun vor Gericht geklärt