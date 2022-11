Prozessstart in Causa Chorherr am 8. November

Am kommenden Dienstag beginnt am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den früheren Wiener Gemeinderat und Grünen Stadtplanung-Sprecher Christoph Chorherr und neun weitere Angeklagte, darunter der Unternehmer und Investor René Benko, der Industrielle Michael Tojner und die Immobilienentwickler Erwin Soravia und Günter Kerbler. Das gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Mittwoch bekannt. Bis zum 20. Dezember sind vorerst elf Verhandlungstage anberaumt.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Christoph Chorherr ab 8. November in Wien auf Anklagenbank