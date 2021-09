Quarantäneregeln an Schulen werden gelockert - aber wie?

Schüler als Kontaktpersonen sollen sich künftig schon nach fünf Tagen aus der Quarantäne testen können. Das Bildungsressort will zudem, dass nicht mehr ganze Klassen daheim bleiben müssen.

Der Schulbeginn hat zahlreiche Schüler und ihre Eltern bereits hart auf die Probe gestellt: In Wien etwa, wo die Schule schon vorige Woche begonnen hat, sind unterdessen rund 300 Klassen in Quarantäne, weil zumindest ein Kind in der Klasse positiv auf Corona getestet wurde. Künftig werden die Quarantäneregeln für Schülerinnen und Schüler aber gelockert - so viel stand am Dienstag fest. Als ausgemacht gilt, dass die Frist, nach der man sich als Kontaktperson freitesten kann, von zehn auf fünf Tage ...