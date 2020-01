Raab forciert Islam-Dokumentationsstelle und Kopftuchverbot

Die neue Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) will - wie sie in einem Interview für die Tageszeitung "Österreich" sagt - gleich in den ersten 100 Tagen eine Dokumentationsstelle für politischen Islam und ebenso die Ausweitung des Kopftuchverbotes bis 14 auf den Weg bringen. Beides war schon unter Türkis-Blau geplant und steht jetzt im türkis-grünen Regierungsprogramm.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Susanne Raab macht sich sofort an die Arbeit