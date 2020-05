Raab lässt Veranstaltung mit türkischem Botschafter prüfen

Nach den abfälligen Äußerungen über Christen, die der türkische Botschafter in Österreich auf einer Ramadan-Veranstaltung in Wien gemacht haben soll, lässt Integrationsministerin Susanne Raab jetzt das Kultusamt die Veranstaltung prüfen. Der Botschafter bekräftigte bei einem Gespräch im Ministerium am Mittwoch, er sei missverstanden worden.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Raab akzeptiert Geringschätzung der österreichischen Werte nicht