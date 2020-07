Raab will schrittweise gegen Parallelgesellschaften vorgehen

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) will gegen sogenannte Parallelgesellschaften in Österreich Schritt für Schritt vorgehen. Österreich habe noch die Chance, Zustände wie in Großbritannien und Frankreich zu verhindern, sagte sie am Freitag in einem Hintergrundgespräch. Erster Schritt soll nach den Demo-Unruhen in Wien-Favoriten ein Gipfel mit türkischen und kurdischen Vereinen sein.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Die Demo-Unruhen seien nur die Spitze des Eisbergs, glaubt Raab