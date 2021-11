Radikalisierung auf der Straße

40.000 demonstrierten am Samstag in Wien. Polizei konnte mit viel Umsicht Eskalation vermeiden. Auch in Linz kamen am Sonntag zehn Mal so viele wie erwartet zu einer Corona-Kundgebung.

SN/apa Nicht nur rechtsextreme Identitäre versuchten, die Demo für ihre Zwecke zu kapern.