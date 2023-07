Radlerhosen, Töchter/Söhne - die ewige Suche nach dem politischen Sommerthema

BILD: SN/APA

Ja, darf der das denn...? Ja, er darf. Der SPÖ-Vorsitzende Alfred Gusenbauer tritt am 23. Juli 2006 in Kaumberg (NÖ) in hautengem Radlerhosen zur Sommerwanderung an. Am Abend des 1. Oktober 2006 gewann die SPÖ die Nationalratswahl.