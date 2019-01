Rami vertritt keine Spitzenpolitiker mehr

Michael Rami, seit dem Vorjahr Verfassungsrichter auf FPÖ-Ticket, will in seiner Tätigkeit als Anwalt keine Spitzenpolitiker mehr vertreten, berichtete der "Standard" am Mittwoch. Dass er das zuvor - etwa für Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache - noch getan hatte, war Anlass für Kritik und Verwunderung, und zwar dem Vernehmen nach auch im VfGH.

SN/APA/HANS PUNZ Rami (l.) vertrat bisher u.a. Vizekanzler Strache