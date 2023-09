Rauch mahnt Wiener Ärztekammer zur Vernunft

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) appelliert im eskalierten Streit in der Wiener Ärztekammer an alle Beteiligten, "zur Vernunft zurückzukehren". Er hoffe, dass "die Gesprächsfähigkeit wiederhergestellt wird", sieht der Minister diese derzeit ob der chaotischen Zustände offenbar nicht gegeben. Man brauche die Ärztekammer als Verhandlungspartner in vielen Materien, betonte Rauch im Pressefoyer nach dem Ministerrat am Mittwoch auf APA-Anfrage.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Rauch erinnert die Ärztekammer an ihr Bild in der Öffentlichkeit