Razzia in Wien wegen Terrorverdachts

In einer Wohnung in Wien-Simmering ist am Montag eine Razzia wegen Terrorverdachts durchgeführt worden. Seitens der Staatsanwaltschaft Wien wurde lediglich der Einsatz bestätigt. "Krone" und "Österreich" zufolge richtete sich die Amtshandlung gegen einen Iraker.

Möglicher Terrorverdacht in Wien?