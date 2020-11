Razzien bei Islamisten in Deutschland nach Anschlag in Wien

Nach dem islamistischen Anschlag von Wien haben Ermittler am Freitag in der Früh die Wohnungen von vier jungen Männern in Deutschland durchsucht. Sie gelten nicht als tatverdächtig, sollen aber direkt oder indirekt Verbindungen zu dem österreichischen Attentäter gehabt haben. Zwei der Männer sollen ihn im Sommer sogar in Wien getroffen haben, wie deutsche Bundesanwaltschaft und das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) mitteilten. In Wien wurde das offiziell nicht bestätigt.

SN/APA (dpa)/Festim Beqiri Sicherstellung möglicher Beweismittel in Deutschland