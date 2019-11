Die "Soko Ibiza" hat zugeschlagen und offenbar eine heiße Spur zu den Hintermännern des Ibiza-Videos.

In der Causa Ibiza sind am Dienstag neuerlich Hausdurchsuchungen an mehreren Standorten in Österreich durchgeführt worden. Die Staatsanwaltschaft Wien bestätigte auf Anfrage der SN entsprechende Medienberichte. Außerdem bestätigte die Staatsanwaltschaft auch SN-Recherchen, wonach es mehrere Festnahmen gab. Derzeit laufen offenbar ...