Rechnungshof bemängelt Generalsekretariate in Ministerien

Der Rechnungshof kritisiert die Einrichtung der Generalsekretariate in den Ministerien unter Türkis-Blau: Aufgaben und Ziele waren nicht klar definiert, heißt es in einem am Freitag veröffentlichen Bericht. Außerdem wurden die Kabinette im Gegenzug nicht verkleinert, zeigt der RH auf: "Das widerspricht dem Ziel einer sparsamen Verwaltung."

SN/APA/HANS PUNZ Der RH vermisst Sparsamkeit in der Verwaltung