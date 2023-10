Rechnungshof-Präsidentin kritisiert Budget

Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker übt doch recht deutliche Kritik am Budget von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). In der "Presse am Sonntag" meint sie, den Optimismus des Ressortchefs nicht teilen zu können. Unter anderem stört sie, dass in sämtlichen Bereichen die Mittel aufgestockt werden: "Ein Budget kann kein Sorglos-Paket für alle sein."

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Kraker missfällt das Budget