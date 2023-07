Rechnungshof sieht bei ÖVP verbotene Zuwendung

Der Unabhängige Parteien-Transparenzsenat muss sich wieder mit der ÖVP auseinandersetzen. Der Rechnungshof hat in mehreren Fällen Meldung erstattet. Vor allem meint er, in der Überlassung einer Remise in Amstetten durch die ÖBB Infrastruktur für eine Wahlkampf-Veranstaltung im Jahr 2020 eine unzulässige Spende nach dem Parteiengesetz zu erkennen.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Krakers Prüfer wurden fündig