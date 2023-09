Rechnungshof kritisch zu Social-Media-Accounts

Der Rechnungshof kritisiert in einem Rohbericht die Social-Media-Aktivitäten diverser Regierungspolitiker. Konkret geht es um eine oft mangelhafte Trennung zwischen Tätigkeit in der Regierung und der jeweiligen Partei. Sogar rechtliche Probleme könnten so entstehen, zitiert "profil" online die Prüfer.

BILD: SN/APA/DPA/ULI DECK Social Media-Seiten im Visier des Rechnungshofs