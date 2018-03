Rechter Kongress und Gegendemo am Samstag in Aistersheim

In OÖ findet am Samstag zum zweiten Mal der rechte Kongress "Verteidiger Europas" statt, diesmal in Aistersheim. Bei der Erstauflage 2016 war der heutige Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) als Redner aufgetreten, heuer ist der Grazer FP-Vizebürgermeister Mario Eustacchio angesagt. Das Bündnis "Linz gegen rechts" ruft zu einer Gegenkundgebung auf. Die Polizei erwartet einen ruhigen Einsatz.

2016 hatten die Veranstalter noch Repräsentationsräume des Landes in Linz angemietet, was heftige Proteste auslöste. Diesmal war zwar wieder eine Anfrage an das Land gestellt worden, dann verschoben die Organisatoren den Kongress aber und wichen in das Wasserschloss in der 890-Seelen-Gemeinde Aistersheim aus.

Die Situation sei anders als 2016, als offiziell 1.800 Personen gegen die Veranstaltung demonstriert hatten, so Polizeisprecher David Furtner. Da die Location ein Schloss mit Wassergraben ist, müssen nur die Zufahrtswege abgesichert werden, das Platzverbot bleibe relativ klein. Statt eines Demozuges gebe es diesmal eine Standkundgebung, zudem weniger davon betroffene Passanten, Touristen oder Gewerbetreibende als in der Landeshauptstadt. Die Polizei wird ihren Einsatz von der Bezirkshauptstadt Grieskirchen aus koordinieren.

Als Veranstalter tritt das vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes als rechtsextrem eingestufte Magazin "Info-Direkt" auf. Die Räumlichkeiten im Wasserschloss hat laut Bündnis "Linz gegen rechts" die Burschenschaft Arminia Czernowitz gemietet, die als "Bindeglied zwischen dem Rechtsextremismus auf der Straße und der FPÖ" sowie zur "neuen Rechten" fungiere, zu der etwa die Identitäre Bewegung zähle.

Unter den angekündigten Referenten und Teilnehmern sehen Kritiker nicht nur Rechtsextreme sowie Personen mit Bezug zur FPÖ, sondern auch Verschwörungstheoretiker und solche mit Umsturzbestrebungen, die auch unter Beobachtung des deutschen Verfassungsschutzes stünden. Auf der Homepage der Veranstalter heißt es: "Die Zeit, in der wir tatenlos am Straßenrand der Geschichte stehen geblieben sind und die gesellschaftliche Veränderung an uns vorbeiziehen haben lassen, ist zu Ende."

Die Gegner der Veranstaltung dürften am Samstag bereits früh auf den Beinen sein: Die erste Kundgebung mit dem Titel "Politischer Frühschoppen für eine schönere Welt" ist für 8.00 Uhr am Dorfplatz angemeldet, wenn die Kongressbesucher ankommen. Die Kundgebung des Bündnis "Linz gegen rechts", das nach eigenen Angaben von gut 60 Organisationen unterstützt wird, startet um 14.00 Uhr, dazu werden laut Polizei rund 500 Personen erwartet.

Die Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr appellierte am Freitag an die politischen Verantwortungsträger, explizit vor allem jene der ÖVP: "Seien sie wachsamer. Sehen Sie, was vor sich geht." Den Teilnehmern und Veranstaltern des Kongresses richtete sie aus: "Österreich und Oberösterreich brauchen und wollen euch nicht. Nicht eure Hetze und Spaltung, nicht eure Angstmache und Diffamierung. Nicht eure Budenideologie und Deutschtümelei, nicht eure falschen Botschaften, faktenfremden Behauptungen und Angriffe auf unabhängige Medien", so Buchmayr.

