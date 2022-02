Rechtsextremismus-Bericht verzögert sich

Im Regierungsprogramm wird das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) bereits damit beauftragt - jetzt gibt es plötzlich eine öffentliche Ausschreibung.

Fehlende und überholte Daten sind nicht nur in der Pandemiebekämpfung ein Problem. Auch im Bereich der inneren Sicherheit kommt es aktuell zu Verzögerungen. Später als üblich wurde der Verfassungsschutzbericht Mitte Februar vorgelegt. Der Sicherheitsbericht soll erst Mitte März in den Ausschuss gelangen - so spät wie seit dem Bericht für 1995 nicht mehr. Und jetzt verzögert sich auch die Analyse der rechtsextremen Entwicklungen.

Aktionsplan gegen Rechtsextremismus lässt auf sich warten

Im Kampf gegen Rechtsextremismus hat die ...