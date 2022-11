Redeschlacht ums Budget und ein Vorgeschmack auf den nächsten Wahlkampf

Ein Budget, fünf Sichtweisen: Bei der Budgetdebatte wehte schon ein Hauch von Wahlkampf durch den Nationalrat.

"Du, jetzt schreist du seit 15 Jahr' hier herum im Parlament, aber besser geworden ist dadurch nie was!" - Diese in breitem Dialekt vorgetragene Replik von ÖVP-Klubchef August Wöginger auf den Zwischenruf eines SPÖ-Mandatars könnte als Motto über jeglicher Parlamentsdebatte stehen. Das gilt auch für die Generaldebatte über das Budget 2023, die am Dienstag im Nationalrat stattfand. Generaldebatte bedeutet, dass jeder über den Aspekt des Budgets reden kann, der ihm am meisten liegt. Die Generaldebatte lässt also schon Rückschlüsse darauf ...