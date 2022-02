Reform bringt mehr Licht in die Parteienkassen

Die Reform der Parteienfinanzierung sei fertig und werde in den kommenden Tagen präsentiert, sagt die grüne Klubchefin Sigrid Maurer. Der Rechnungshof erhält echte Prüfrechte.

Das Wiener Kinderhospiz, der Verein e.motion Equotherapie und der Verein Zellkern - Wegweiser zum Leben können sich über unerwarteten Geldsegen freuen. Der Rechnungshof hat dieser Tage per Los bestimmt, dass sie jenes Geld erhalten, das die politischen Parteien an unrechtmäßigen Spenden eingenommen haben. So wird es nun - einem Vorschlag der Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker folgend - an gemeinnützige Einrichtungen verteilt.

Dass jeder der drei glücklichen Empfänger nur die bescheidene Summe von rund 1970 Euro erhält, deutet darauf hin, ...