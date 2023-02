Reformen gibt es nur, wenn wir sie auch wollen

Eine moderne Stadtbahn für Salzburg? Brauchen wir nicht. Einmal ganze Stadtviertel neu denken und planen, statt immer nur Einzelbauten durchzuwinken? Total unrealistisch. Neue Wasserkraftwerke oder schnellere Zugtrassen? Da drehen die Anrainer durch. Das Pensionsalter erhöhen? Wer das probiert, wird abgewählt. Eine transparente Verwaltung verordnen? Hilfe - die Bürgermeister wetzen schon die Messer.

So lässt sich der große Reformstau in Worte fassen, in dem Österreich seit Jahrzehnten steckt. Große Würfe anzugehen, traut sich keiner mehr. Die meisten, die es ...