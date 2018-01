Regierung bedauert IKG-Boykott von FPÖ-Veranstaltungen

Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal hat am Freitag namens der Bundesregierung bedauert, dass die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) im heurigen Gedenkjahr Veranstaltungen boykottieren will, an denen auch FPÖ-Minister teilnehmen. Man respektiere die Entscheidung des IKG-Vorstandes, würde sich aber über die Teilnahme von Mitgliedern der jüdischen Community freuen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Regierungssprecher Launsky-Tieffenthal bringt Bedauern zum Ausdruck