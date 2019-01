Regierung beschäftigte sich bei Klausur mit Digitalisierung

Die türkis-blaue Regierung hat sich bei ihrer Neujahrsklausur am Freitag in Mauerbach mit dem Ausbau der Digitalisierung beschäftigt. Ziel sei es, dass Österreich zu den D9 (digital 9) aufschließt, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Zudem kündigte das Finanzministerium an, die Mehrwertsteuer auf E-Books und andere digitale Publikationen auf zehn Prozent zu senken.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Weitere Ankündigungen der Regierung in Mauerbach