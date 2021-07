Regierung bittet junge Menschen zur Impfung

Immer mehr junge Menschen stecken sich mit Corona an. Laut aktuellen AGES-Zahlen betreffen 70 Prozent der Neuinfektionen die Altersgruppe der unter 35-jährigen, nur fünf Prozent die über 65-Jährigen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) appellierten daher am Mittwoch in einer gemeinsamen Aussendung "eindringlich" an die jüngere Generation, sich impfen zu lassen. Für Kinder unter 12 gibt es freilich noch keinen Impfstoff.

SN/APA/THEMENBILD/HANS PUNZ Es wird wieder ausgiebig gefeiert