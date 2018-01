Regierung bringt Familienbonus am Mittwoch in Ministerrat

Die Regierung bringt eines ihrer "Prestigeprojekte" in den nächsten Ministerrat. Wie Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) gegenüber der APA ankündigte, wird bei der kommenden Regierungssitzung am Mittwoch der "Familienbonus Plus" beschlossen. Mit diesem Steuerbonus werden Familien, die Einkommenssteuer zahlen, ab 2019 mit 1.500 Euro pro Kind und Jahr entlastet.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Löger kündigte den "Familienbonus Plus" an