Regierung crasht Silvesterpartys: Fünf Personen pro Neujahrsfeier

Die hohen Infektionszahlen zwingen die Regierung zum Nachschärfen: Nur fünf statt zehn Personen pro Neujahrsfeier. "Umarmungen und Bussi-Bussi" als Infektionsrisiko.

Die immer noch extrem hohen Corona-Infektionszahlen dürften nun zu einer Verschärfung der vor wenigen Tagen in Aussicht gestellten Regeln für die bevorstehenden Feiertage führen. Während Weihnachten wie von der Regierung geplant stattfinden soll (also maximal zehn Personen pro Heilige-Abend-Feier), gilt eine weitere Verschärfung der ursprünglich für Sylvester geplanten Einschränkungen bereits als fix. Statt, wie geplant, zehn Personen werden also, wie man hört, nur fünf Personen gemeinsam den Jahreswechsel begießen dürfen. "Sylvester ist noch weit feucht-fröhlicher als Weihnachten, da gibt es ...