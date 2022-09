Regierung einigt sich über neue Pflege-Schulformen

Der Ministerrat hat am Freitag per Umlauf eine Vorlage zu den geplanten neuen Pflege-Schulformen beschlossen. Zuletzt gab es dazu Uneinigkeit in der Regierung, da das Finanzministerium wegen der laufenden Budgetverhandlungen die Kosten dafür beeinsprucht hatte. Nun können die derzeitigen Schulversuche zu Pflege-BHS und Pflege-Fachschulen ab 2023/24 ins Regelschulwesen überführt werden.

SN/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER Neue Schulformen für Pflege kommen