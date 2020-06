Regierung entscheidet überraschend gegen eine Grenzöffnung zu Italien

Österreich stellt nach rund drei Monaten Corona-Beschränkungen wieder vollständige Reisefreiheit zu seinen Nachbarländern her - mit Ausnahme zu Italien.

Außenminister Alexander Schallenberg enttäuschte wohl viele Österreicherinnen und Österreicher, die schon von einem Urlaub in Italien geträumt haben. Die Regierung habe sich gegen eine Grenzöffnung zum Nachbarland entschieden, sagte er nach einem runden Tisch am Mittwoch. "Das, was wir uns seit Beginn der Coronakrise in den letzten Wochen und Monaten mühsam erarbeitet haben, setzen wir nicht leichtfertig aufs Spiel." Noch am Vortag hatte es so ausgesehen, als ob Österreich die Grenzen in den Süden aufmachen würde.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober kann sich vorstellen, dass regional differenziert werde bei der Öffnung zu Italien, beispielsweise zu Südtirol. Aber das sei der nächste Schritt, da müssten die Zahlen wöchentlich evaluiert werden.

Ab Donnerstag werden die coronabedingten Grenz- und Gesundheitskontrollen gegenüber Deutschland, Liechtenstein, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn eingestellt. Für diese Länder gelte die Vor-Corona-Situation - es gebe keine Quarantäne oder Test-Erfordernisse bei der Einreise nach Österreich, informierte Außenminister Schallenberg. Zu Italien blieben die Beschränkungen derzeit bestehen, nächste Woche solle die nächste Evaluierung erfolgen. "Man sieht, dass sich die Situation auch in Italien deutlich verbessert hat und einzelne Regionen - wie beispielsweise Südtirol - schon gute Covid-19-Zahlen vorweisen könnten", sagte Schallenberg. Den Vorschlag aus Bozen, wonach gegenüber italienischen Regionen geöffnet werden könnte, wolle man daher "sehr ernst nehmen". Ziel sei eine "Öffnung zu Italien, sobald es nur irgendwie vertretbar ist". Das sei keine Entscheidung gegen Italien, betonte er noch einmal.

Schallenberg ruft die Österreicherinnen und Österreicher aber dazu auf, den Urlaub eher in Österreich zu verbringen und auf nicht-notwendige Reisen zu verzichten. Wer ins Ausland reise, solle Hausverstand und Eigenverantwortung zeigen aufgrund des hohen Gesundheitsrisikos. Die "Reisewarnung" bleibe aufrecht. Denn die Lust des Außenministeriums sei gering, die Leute ein zweites Mal nach Hause zu holen, ergänzte er.

Ein "normaler" Urlaub in Italien oder Kroatien ist derzeit also nicht in Sicht. "Man muss sich in Geduld üben", sagte Schallenberg. "Ein großes Fragezeichen steht auch über Reisen nach Schweden, Großbritannien und Spanien - das sind schwierige Fälle." Auch bei Nicht-EU-Staaten und Reisen nach Südamerika oder nach Russland werde es schwierig. "Global gesehen stecken wir noch mitten in dieser Pandemie. "Das Ziel ist die Wiederherstellung der vollständigen Reisefreiheit, aber das wird noch Monate dauern."

Die Pressekonferenz zum Nachschauen

Quelle: APA