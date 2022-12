Regierung feilscht um den Bundesstaatsanwalt

Die Grünen wollen eine neue Kontrolle der Staatsanwälte, die ÖVP dafür mehr Beschuldigtenrechte.

Es könnte eine der größten Reformen des heimischen Justizsystems sein: die Installation eines Bundesstaatsanwalts. Justizministerin Alma Zadić will bekanntlich die Staatsanwaltschaften von der politischen Weisungsspitze lösen. Geht es nach der grünen Justizministerin, soll künftig nicht mehr der Justizminister, sondern ein Dreiersenat in der neuen Bundesstaatsanwaltschaft am Ende der Weisungskette der Staatsanwälte stehen. Schon kurz nachdem Zadić ihr Modell präsentiert hatte, verfasste die ÖVP einen Gegenvorschlag. Die Kanzlerpartei will, dass an der Weisungsspitze eine Person steht, die dem Parlament verantwortlich ist.

