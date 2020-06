Regierung forciert Ende des Amtsgeheimnisses: "Der Staat hat nichts zu verbergen"

Österreich unternimmt, wie berichtet, einen neuen Anlauf Richtung gläserner Staat. Ein Expertengespräch am Donnerstag soll der Startschuss für die geplante Transparenz-Offensive gewesen sein.

In ihrem Regierungsprogramm haben sich ÖVP und Grüne dazu verpflichtet, das Amtsgeheimnis abzuschaffen und das Recht auf Informationsfreiheit zu stärken. Bis Sommer will man einen Gesetzesentwurf vorlegen. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) lud deshalb am Donnerstag zu einem Runden Tisch mit Vertretern von Verwaltung, Unternehmen, Ländern und Gemeinden sowie mit Expertinnen und Experten.

Transparenz soll Vertrauen in Staat stärken

Bei der anschließenden Pressekonferenz sagte Edtstadler, dass die Regierung einen klaren Schwerpunkt auf Rechtssicherheit und Bürgernähe setze. "Wir wollen weg von der Geheimhaltung, hin zu mehr Transparenz. Damit wollen wir das Vertrauen der Bürger stärken. Der Staat hat nichts zu verbergen", erklärte Edtstadler. Konkret heißt das: Das Amtsgeheimnis soll abgeschafft und das Recht auf Information verfassungsrechtlich verankert werden. Zudem ist eine neue Informationsdatenbank geplant, in der Daten proaktiv veröffentlicht werden. Transparenz solle in der Verwaltung die Regel, Geheimhaltung die Ausnahme werden. Das Expertengespräch soll der erste Schritt für diesen "Paradigmenwechsel" gewesen sein.

Für Verfassungsänderung braucht es Zustimmung von Opposition

Warum jetzt? Die Verfassung feiert heuer das 100-jährige Jubiläum. Im 21. Jahrhundert gebe es ein ganz anderes Informationsbedürfnis der Bürger. Es sei an der Zeit nun Anpassungen vorzunehmen, sagte Edtstadler. Dabei sollen die verschiedenen Anträge und Entwürfe der vergangenen Jahre berücksichtigt werden, sagte Edtstadler. Das wird auch nötig sein, denn für die Verfassungsänderung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit, also auch der Zustimmung von Abgeordneten der Oppositionsparteien. Die Verfassungsministerin stellte am Donnerstag zudem erneut klar, dass es Einschränkungen der Informationsfreiheit geben werde, weil der Staat die Verpflichtung habe gewisse Daten wie etwa aus dem Gesundheits- oder Sicherheitswesen zu schützen.

Vierwöchige Frist für Auskünfte geplant

Welche Vorschläge und Bedenken wurden beim Runden Tisch besprochen? Ein besonders wichtiger Punkt sei die Frage der Fristen gewesen, sagte Edtstadler. "Je schneller Informationen gegeben werden können, desto besser", betonte die Verfassungsministerin. Das Ziel sei eine Frist von vier Wochen, in manchen Fällen werde es auch eine Frist von acht Wochen geben. Einige Experten hatten sich im Vorfeld zwei Wochen gewünscht. Darauf angesprochen, erklärte Edtstadler: "Man muss dabei aber auch bedenken, dass das einen großen Aufwand für die Behörden bedeutet. Sie müssen die Anfragen auch bewältigen können."



Quelle: SN