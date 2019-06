Regierung für Van der Bellen "ganz normale Bundesregierung"

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat betont, dass es sich bei dem Übergangskabinett unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein um eine "ganz normale Bundesregierung" handelt, mit "allen Rechten und Pflichten". "Es gibt die Minister. Wendet euch an sie, wenn ihr Probleme habt", sagte Van der Bellen am Donnerstag zu den Bürgermeistern beim Tiroler Gemeindetag in seiner Heimatgemeinde Kaunertal.

SN/APA (Bundesheer/Lechner)/PETER L Van der Bellen beim "Tiroler Gemeindetag" im Kaunertal