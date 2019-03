Regierung justiert bei Sozialhilfe noch leicht nach

In einigen besonders umstrittenen Punkten hat die Regierung noch nachjustiert, im Großen und Ganzen wird sie die neue Sozialhilfe am Mittwoch aber unverändert beschließen. Damit kann das parlamentarische Prozedere starten, zu dem auch ein öffentliches Hearing gehören soll. Ziel ist, das neue Bundesgesetz mit 1. Juni in Kraft zu setzen. Bis die Änderungen bei den Betroffenen ankommen, wird es dann noch dauern.

Die Länder sind angehalten, bis Jahresende Ausführungsgesetze zu machen. Ob das alle tun werden, ist ungewiss. So will etwa Wien die Vorgaben des Bundes nicht umsetzen. Am 8. April wird es ein Treffen der Sozialministerin mit den Soziallandesreferenten geben.

Ablösen soll die Sozialhilfe die bisherige Mindestsicherung mit Jahresbeginn 2020. Die Mindestsicherung ist unterdessen in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Türkis-Blau will wieder für eine gewisse Vereinheitlichung sorgen, den Bundesländern bleibt aber doch einiger Spielraum. Kürzungen kommen auf Ausländer mit schlechten Deutschkenntnissen zu, denn sie werden 35 Prozent der Mindestsicherung in Form der Sachleistung Deutschkurs erhalten. Weniger Sozialhilfe wird es für kinderreiche Familien geben, weil die Zuschläge ab dem dritten Kind extrem gekürzt werden.

Einige Details des Sozialhilfegrundsatzgesetzes wurden noch entschärft beziehungsweise präzisiert: So werden Geldleistungen für in Wohngemeinschaften lebende Menschen mit Behinderung ausdrücklich von der künftigen Deckelung für Wohngemeinschaften ausgenommen. Die Länder werden verpflichtet, behinderten Menschen einen 18-prozentigen Zuschlag zur Mindestsicherung zu bezahlen; im ersten Entwurf war dieser Zuschlag nur eine Kann-, keine Muss-Bestimmung. Klargestellt wird ferner, dass bestehende Leistungen der Länder für sogenannte Sonderbedarfe (bei Schwangerschaft, Pflegebedürftigkeit, Behinderung etc.) unberührt bleiben. Und klargestellt wird auch, dass die Sozialhilfe6sperre für Straftäter nur während der Haft, nicht aber nach der Haft gilt.

