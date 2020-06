Regierung kündigt Runden Tisch nach Demo-Ausschreitungen an

Die gewaltsamen Ausschreitungen nach Demonstrationen von Kurden und Linken, die von türkisch-ultranationalistischen und rechtsextremen Gegnern gestört worden waren, beschäftigen weiterhin die Regierung. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) kündigte am Montag eine konsequente Verfolgung jeder Straftat sowie einen Runden Tisch mit dem Verfassungsschutz an. Die Polizei in Favoriten wurde verstärkt.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Nehammer kündigt konsequentes Vorgehen an