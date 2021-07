Regierung legt Schwerpunkte für den Herbst fest

Nachdem ÖVP und Grüne sich in der Klimadebatte allerlei Unfreundlichkeiten ausgerichtet haben, soll es am morgigen Mittwoch wieder harmonischere Bilder der Koalition geben: Die Regierung unterbricht die politischen Ferien und trifft sich im beschaulichen Schloss Reichenau an der Rax zum Sommerministerrat. Inhaltschwere Beschlüsse werden nicht erwartet, vielmehr will Türkis-Grün die Schwerpunkte für die Herbstarbeit festlegen - von Corona bis zur ökosozialen Steuerreform.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die Regierung will nun gemeinsam Richtung Herbst blicken