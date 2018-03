Regierung plant Gedenkstätte mit Namen von 66.000 ermordeten Juden

Rund 66.000 jüdische Kinder, Frauen und Männer fielen dem nationalsozialistischen Terror in Österreich zum Opfer. Ihnen soll nun eine Gedenkstätte in Wien errichtet werden. Mit allen Namen.

Die Bundesregierung nimmt das Gedenkjahr 2018 zum Anlass, um die Errichtung einer Gedenkstätte an den Holocaust in die Wege zu leiten. An einem zentralen Platz in der Wiener Innenstadt soll eine Gedenkmauer mit den Namen aller von den Nazis ermordeten Jüdinnen und Juden aus Österreich geschaffen werden.

Damit soll deutlich werden, dass diese rund 66.000 Toten keine anonyme Menge, sondern Individuen mit einer persönlichen Geschichte sind.

Der 80. Jahrestag des "Anschlusses" Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich, die Novemberpogrome im Jahr 1938 und vor allem die Shoah "als größte Tragödie der Menschheitsgeschichte" zählten zu den schmerzlichsten und leidvollsten Anlässen, an die es zu erinnern gelte, heißt es im Vortrag von Bundeskanzler Sebastian Kurz für die Ministerratssitzung am Mittwoch.

"Ein Leidensweg, der uns auch heute noch beschämt"

Im Redemanuskript heißt es weiter: "Für die jüdische Bevölkerung Österreichs begann 1938 ein beispielloser Leidensweg, der uns auch heute noch beschämt und betroffen macht. Schon am Tag des Einmarsches wurden jüdische Bürgerinnen und Bürger Ziel von Folter, Verfolgung, Erniedrigung, Enteignung und Ermordung".

Zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher hätten sich sich dabei zu Handlangern eines Unrechtssystems gemacht, dem rund 66.000 österreichische Jüdinnen und Juden zum Opfer fallen sollten und das mehr als 130.000 aus ihrer Heimat vertrieben hat.

Österreich habe lange benötigt, um sich seiner Vergangenheit offen und ehrlich zu stellen, betont Kurz. "Wir haben erkannt, dass Österreicherinnen und Österreicher nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen und Täter waren. Dieser Erkenntnis und der daraus resultierenden historischen Verantwortung hat unser Land konkrete Taten folgen lassen - oft jedoch leider in zu geringem Maße oder erst mit großer Verspätung."

Daher sei es das Bestreben der Bundesregierung, im Gedenkjahr 2018 ein bleibendes Zeichen des Erinnerns zu setzen. Obwohl gerade im Judentum das Gedenken an die Verstorbenen von großer Bedeutung sei, gebe es für die in der Shoah ermordeten jüdischen Österreicherinnen und Österreicher keinen Ort der namentlichen Erinnerung.

Seit dem Jahr 2000 arbeitet der Generalsekretär des Vereins Gedenkstätte Namensmauern, Kurt Yakow Tutter, an der Umsetzung eines derart gestalteten Erinnerungsortes in Wien. Kurt Tutter musste nach dem "Anschluss" über Belgien nach Kanada fliehen, während seine Eltern deportiert und ermordet wurden.

Zu ihrer Initiative verweist die Bundesregierung auf internationale Vorbilder für eine Namens-Gedenkmauer. Dazu gehören die 2005 eröffnete Shoah-Gedenkstätte in Paris, das Nationaldenkmal für die jüdischen Märtyrer Belgiens in Brüssel oder ein in Amsterdam geplantes niederländisches Holocaust-Memorial.

(SN)