Regierung plant jetzt doch Impfanreize

Die Regierung will die Impfpflicht, die am Donnerstag beschlossen wird, doch mit finanziellen Zuckerln verknüpfen. Kommen Belohnungen für Gemeinden mit besonders hohen Impfquoten?

Vor dem Beschluss der Impfpflicht am Donnerstag stellt die Regierung nun doch neue positive Impfanreize in Aussicht. Bundeskanzler Karl Nehammer bestätigte Aussagen vonseiten der SPÖ, die seit Wochen für einen Impfbonus mobilmacht: Ja, es würden Verhandlungen über positive Anreize laufen. Und ja, man sei hier "auf einem guten Weg", sagte Nehammer. SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried meinte am Mittwoch: "Es wird ein Anreizsystem geben."

Prämien für "Impfgemeinden"

Das Paket, das auf dem Verhandlungstisch liegt, umfasst laut SN-Informationen mehrere ...