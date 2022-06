Regierung präsentierte 28-Milliarden-Paket gegen Teuerung

Die Bundesregierung stellte am Dienstag ihr milliardenschweres Anti-Teuerungs-Paket vor. Die Regierungsspitze sprach in einer Pressekonferenz in Superlativen. "Das Volumen ist tatsächlich riesig. Das ist keine Übertreibung oder Zuspitzung, sondern faktisch", sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Weitere Steuerreformen würden sich erübrigen, weil die kalte Progression abgeschafft werde, sagte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Bundeskanzler Karl Nehammer kündigte langfristig ein 28-Milliarden-Euro-Paket gegen die Teuerung an, kurzfristig werde die Regierung sechs Milliarden in die Hand nehmen. "Diese Entlastung verteilen wir nicht mit der Gießkanne", betonte Nehammer. Eine Milliarde Euro werde direkt in den Wirtschaftsstandort Österreich investiert. "Uns ist bewusst, dass es fordernde und schwierige Zeiten sind." Die Regierung greife den Leuten deswegen unter die Arme. Sein Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach von einem "großen Wurf". Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) ergänzte, nach starken Wachstumsphasen nach der Pandemie erlebe Österreich nun einen Dämpfer. "Klar ist, wenn die globale Wirtschaft schwächelt und der Ukrainekrieg die Preise in die Höhe treibt, reicht es nicht aus, den Geldhahn einfach aufzudrehen." Falsche Maßnahmen würden dazu führen, dass Unterstützungen nicht bei den Menschen ankommen und die Inflation sogar angeheizt würde. "Es braucht neben den kurzfristigen Hilfen die strukturellen Änderungen, um die kalte Progression abzuschaffen." Das mache die Bundesregierung nun auch, das sei ein Riesenschritt, um die Menschen zu entlasten. "Das ist ein Akt der Fairness und dass der Staat nicht der Hauptprofiteur der hohen Inflation ist." Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) ergänzte, die Teuerung sei in der Geldtasche angekommen, es betreffe längst nicht nur Menschen, die von Armut betroffen seien. Um den sozialen Zusammenhalt zu erhalten, werde dieses große Entlastungspaket geschnürt. Die Entlastungen im Überblick: 500 Euro Klima- und Teuerungsbonus pro Person (für Kinder die Hälfte), Auszahlung ab Oktober

300 Euro für Mindestpensionisten, Arbeitslose und Bedürftige, Auszahlung ab Oktober

180 Euro Einmalzahlung zur Familienbeihilfe (Auszahlung im August)

Der erhöhte Familienbonus (2.000 Euro) und der erhöhte Kindermehrbetrag (550 Euro) werden auf 2022 (ursprünglich 2023) vorgezogen. Der Absetzbetrag für Kinder wird für 2022 auf 500 Euro erhöht

Sozialleistungen werden valorisiert

Abschaffung der kalten Progression

Strompreiskompensation für Firmen und Direktzuschüsse für energieintensive Unternehmen

Senkung der Lohnnebenkosten für Arbeitgeber Vom Volumen von sechs Milliarden Euro für die Sofortmaßnahmen sollen fünf Milliarden in die direkte Entlastung der Bevölkerung fließen und eine Milliarde der Wirtschaft zugute kommen. In der längeren Frist kommen 17 Milliarden für die Abschaffung der kalten Progression und vier Milliarden für die Valorisierungsmaßnahmen von Sozialleistungen hinzu. Wie bereits bekannt, wird die CO2-Bepreisung, die klimaschädliches Verhalten verteuern soll, von Juli auf Oktober verschoben. Der zunächst als Ausgleich zur CO2-Steuer gedachte Klimabonus soll kräftiger erhöht werden als zuletzt kolportiert, und zwar auf 500 Euro pro Person (die Hälfte für Kinder), unabhängig vom Wohnort innerhalb Österreichs. Ausgezahlt wird dieser Bonus ab Oktober. Ursprünglich war für den Klimabonus ja eine regionale Staffelung von 100 bis maximal 200 Euro für das heurige Jahr vorgesehen. Als weitere kurzfristige Entlastungsmaßnahme soll es im August eine Zusatzzahlung zur Familienbeihilfe von 180 Euro geben. Finanziell Schwächere wie Arbeitslose oder Notstandshilfebezieher sollen außerdem noch eine Einmalzahlung von 300 Euro bekommen. Im Wirtschaftsbereich kommen zum Beispiel Steuerbefreiungen für Mitarbeiterprämien bis 3.000 Euro. Dauerhaft wirken soll wiederum eine automatische Wertanpassung von Sozialleistungen wie Familien- oder Studienbeihilfe. Zudem hat sich die Koalition auf ein Modell zur Abschaffung der kalten Progression geeinigt, damit von Lohnerhöhungen mehr übrig bleibt. Künftig sollen zwei Drittel der kalten Progression automatisch abgegolten werden, bei einem Drittel bleibt ein gewisser Handlungsspielraum für die Regierung. Auch diverse Absetzbeträge sollen valorisiert werden. Diese längerfristigen Maßnahmen sind aber komplexer und können erst im Herbst beschlossen werden. Bereits das dritte Entlastungspaket der Regierung Das Paket, das die Regierung Dienstagfrüh um 8 Uhr präsentierte, ist bereits das dritte Maßnahmenbündel gegen die rasante Teuerung. Die zwei ersten Pakete hatten zusammen ein Volumen von vier Milliarden Euro. Auch die Stadt Wien präsentiert am Dienstag Maßnahmen gegen die Teuerung. Ein Paket war zwar zuletzt bereits geschnürt worden, angesichts der geplanten Erhöhung der Fernwärmetarife um fast das Doppelte sind jedoch weitere Schritte geplant. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wird diese um 11.30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus verkünden.